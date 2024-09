FW Königswinter: Heißwassergerät brennt im Keller eines Hauses in Königswinter

Freiwillige Feuerwehr Königswinter

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter ist am Samstagnachmittag zu einem Kellerbrand in den Stadtteil Altstadt alarmiert worden. Ein elektrisches Heißwassergerät war im Keller eines Wohnhauses in Brand geraten. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Drei Personen, die sich bei Brandausbruch im Objekt befanden, wurden rettungsdienstlich gesichtet. Eine Frau wurde nachfolgend vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr war am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr zu der historischen Villa in der Straße "Am Lessing" in der Altstadt alarmiert worden. Bei Reparaturarbeiten war ein elektrisches Heißwassergerät im Keller in Brand geraten, die dortigen Räume und das Treppenhaus verraucht. Bewohner hatten bei Eintreffen der Einsatzkräfte das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz vor und konnte das Feuer schnell löschen. Nachfolgend wurde der Rauch mit Hilfe eines Lüfters herausgedrückt. Drei Bewohner wurden vom Rettungsdienst gesichtet, nachfolgend eine Bewohnerin vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Nach rund dreißig Minuten ende der Einsatz der Einheiten Altstadt, Nieder- und Oberdollendorf, des Einsatzführungsdienstes und des städtischen Rettungsdienstes. Die Bewohner konnten zurück in das Gebäude.

