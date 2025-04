Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unterschlagung eines Mobiltelefons

Zeugen gesucht

Selfkant-Tüddern (ots)

In einem Drogeriemarkt an der Straße In der Fummer in Tüddern vergaß eine 13-Jährige am Samstag, 19. April, ihr Mobiltelefon in einem Regal. Ein unbekannter Tatverdächtiger nahm das Mobiltelefon um 14.15 Uhr an sich. Der Mann war zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatte eine korpulente Statur und einen braunen Dreitagebart. Er trug eine hellblaue Jeanshose, ein rotes T-Shirt, eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe sowie schwarze Sneaker. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Geilenkirchen der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell