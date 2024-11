Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Wohnungsbrand in Steinbüchel

Leverkusen (ots)

Am 30.11.2024 gegen 11:22 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen durch mehrere Anrufer über den Notruf 112 ein Brandereignis am Theodor Heuss Ring in Steinbüchel gemeldet. In dem Gebäude sollten sich noch Personen aufhalten. Aufgrund des Meldebildes entsandte die Leitstelle umgehend Kräfte der beiden Wachen der Berufsfeuerwehr, dem Führungsdienst, die Löschzüge Steinbüchel Schlebusch, Lützenkirchen und Bürrig sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle.

Die gemeldete Lage wurde durch die Einsatzkräfte vor Ort bestätigt. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte und die Polizei wurden mehrere Personen aus dem Gebäude ins Freie geführt. Die Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht und eine Person musste in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Durch eine umgehend eingeleitete Brandbekämpfung mit mehreren Trupps unter Atemschutz konnte eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Parallel dazu wurden mehrere Personen durch den Rettungsdienst betreut.

Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und nach umfänglichen Nachlöscharbeiten abschließend gelöscht werden. Das Gebäude wurde mit einem Lüfter entraucht und die übrigen Wohnungen wurden kontrolliert.

Den Grundschutz im Stadtgebiet stellten die Löschzüge Wiesdorf und Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr sicher.

Insgesamt waren 41 Einsatzkräfte und 14 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Einsatzstelle wurde nach einer Kontrolle mittels Wärmebildkamera an die Polizei übergeben.

