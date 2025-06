Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlicher Badeunfall am Waldsee: 22-Jähriger verstorben

Langen (ots)

(lei) Bei einem offenbar tragischen Badeunfall am Langener Waldsee ist am Donnerstagabend ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Für den Mann kam trotz sofort eingeleiteter Reanimation jede Hilfe zu spät.

Der 22-Jährige, so die bisherigen polizeiliche Erkenntnisse, war mit Freunden zu Besuch an dem See, als er gegen 17 Uhr vermisst wurde. Eine Schwimmerin entdeckte ihn dann unter Wasser und initiierte sofortige Hilfsmaßnahmen, unter anderem ein Notruf bei Rettungsdienst und Polizei, der kurz nach 19.30 Uhr einging. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann noch am Unglücksort. Hinzugezogene Kriseninterventionsteams betreuten anschließend die Ersthelfer sowie Freunde, die zwischenzeitlich bereits nach ihm gesucht hatten. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.

Allgemeine Tipps:

Die Badesaison läuft auf Hochtouren - leider steigt damit auch die Zahl der Badeunfälle. Die meisten Unfälle beim Schwimmen passieren durch falsche Selbsteinschätzung und Unvorsichtigkeit, vor allem in natürlichen Gewässern wie Seen, Flüssen oder am Meer.

Um solche Unfälle zu vermeiden, ist vor allem wichtig, die Baderegeln zu beachten, etwa:

- Nie allein baden, immer mindestens zu zweit - Vor dem Baden abkühlen, nicht mit vollem Magen oder unter Alkoholeinfluss ins Wasser steigen - Nicht in unbekannte oder trübe Gewässer springen - Nur an bewachten Badestellen schwimmen gehen - Absperrungen und Bojen beachten

