LPI-SHL: Fußgängerin übersehen

Hohleborn (ots) - Eine 63-jährige Autofahrerin befuhr Montagabend die Heubergstraße in Hohleborn. Ihren Angaben nach ereilte sie der Sekundenschlaf, sie verlor die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte in eine Hauswand. Das Auto musste abgeschleppt werden und am Haus entstand Sachschaden. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus.

