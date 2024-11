Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitent und uneinsichtig

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Montagabend einen 56-jährigen Autofahrer in der Leipziger Straße in Meiningen. Aus dem Fahrzeug wehte den Polizisten eine Alkoholfahne entgegen. Da der Mann nicht in der Lage war, das Atemalkoholgerät richtig zu beatmen, wurde ihm von den Beamten mitgeteilt, eine Blutprobe ihm Krankenhaus abgeben zu müssen. Doch nun fing der Mann an, sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren. Er versuchte zu flüchten und versteifte anschließend derart seinen Körper, dass an ein Einsteigen in den Streifenwagen nicht mehr zu denken war. Mit Unterstützungskräften gelang es den Mann zu fixieren und ihm Handfesseln anzulegen. Immer noch voll des Gegendrucks musste ein Rettungswagen zur Unterstützung gerufen werden. Mit polizeilicher Begleitung kam er zur Blutentnahme ins Krankenhaus und erhält nun, auch weil er die Beamten auf dem Weg nicht nur beleidigte sondern auch bedrohte, mehrere Anzeigen.

