POL-OF: Autofahrer musste bei Überholmanöver ausweichen: Autofahrer flüchtete

Heusenstamm (ots) - (lei) Drei dunkel gekleidete Personen sind in der Nacht zu Fronleichnam in eine Tankstelle in der Frankfurter Straße eingebrochen. Das Trio hebelte gegen 3.20 Uhr gewaltsam die Eingangstür auf und betrat den Verkaufsraum. Dort packten die Diebe mehrere Zigarettenstangen in eine Tasche ein, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ...

