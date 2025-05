Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher während der Tageszeit

Mühlhausen (ots)

Unbekannte betraten zwischen 08.45 Uhr und 10.30 Uhr gewaltsam eine Wohnung in der Ammerstraße. Im Inneren suchten die Täter nach Beutegut. Einen zweistelligen Bargeldbetrag nahmen die Diebe an sich und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. An der Zugangstür zur Wohnung wurde ein Schaden im dreistelligen Bereich verursacht. Vor Ort suchten und sicherten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Spuren und leitet ein Ermittlungsverfahren wegen dem Tageswohnungseinbruchsdiebstahl ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell