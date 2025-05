LPI-NDH: Weidezaun und Wasserwagen in Mitleidenschaft gezogen

Hüpstedt (ots) - Eine Frau befuhr am Montag, gegen 13.55 Uhr, die Landstraße 1032 aus Richtung Reifenstein kommend in Richtung Hüpstedt. Dabei kam der Frau ein Fahrzeug entgegen, mit dem sie am Außenspiegel kollidierte. Der beteiligte Fahrer des Autos entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei sichert Spuren und bittet unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 um Zeugenhinweise. Aktenzeichen: 0114063 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

