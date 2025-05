LPI-NDH: Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Mühlhausen (ots) - Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam und wiederrechtlich Zutritt zu einem Keller in der Straße An der Unstrut. Die Diebe gelangen in das Mehrfamilienhaus in einem Zeitraum zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 11 Uhr. Sie entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei sichert Spuren und bittet um ...

