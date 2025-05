Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann plakatiert auf Infotafel

Nordhausen (ots)

Ein 61-Jähriger wurde durch Beamte des Inspektionsdienstes am Montagnachmittag dabei festgestellt, wie er in der Rautenstraße an einer Informationstafel der Stadt Nordhausen plakatierte. Der Mann hatte mit starkhaftenden Kleber mehrere Zeitungsartikel auf der Tafel festgeklebt. Aufgrund der Wirksamkeit des Klebstoffs wurde durch die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der 61-Jährige zuvor einem städtischen Mitarbeiter drohte und diesen beleidigte.

