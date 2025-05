Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wiederholungstäterin - ohne Fahrerlaubnis, unter Drogen

Ebeleben (ots)

In der Feldstraße kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Montagnachmittag eine Motorradfahrerin. Diese konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Überdies hinaus stand die 33-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutprobenentnahme wurde in einem Klinikum durchgeführt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, da die Frau wegen mehr als ein Dutzend solcher Delikte angefallen war.

