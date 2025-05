LPI-NDH: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Mühlhausen (ots) - Eine Pkw-Fahrerin befuhr am Montag kurz nach 07.30 Uhr die Schadebergstraße in Richtung Boeckmannstraße. Ein 11-Jährige querte die Schadebergstraße und kollidierte hierbei mit dem Volvo der 46-Jährigen. In Folge eines anschließenden Sturzes erlitt der Junge leichte Verletzungen. Es entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

