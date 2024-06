Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht am Paul-Gillet-Platz Zeugenaufruf

Edenkoben (ots)

Am Freitag, 31.05.2024 zwischen 08:30 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz stehender Pkw Seat Leon durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Beifahrerseite beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter Tel: 06323 -9550.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell