Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind im verkehrsberuhigten Bereich von PKW angefahren

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstag, 12.04.2025, gegen 19.50 Uhr, kam es in der Straße "Am Fuchspfad" zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Euskirchen befuhr mit seinem Fahrzeug den verkehrsberuhigten Bereich in Richtung Gottfried-Kinkel-Straße. Ein sechsjähriges Kind überquerte zeitgleich die Fahrbahn, wurde vom PKW erfasst und bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Aus diesem Anlass weist die Polizei darauf hin: In einer verkehrsberuhigten Zone sind Fußgänger und Fahrzeuge gleichberechtigt. Fußgänger, egal ob klein oder groß, müssen nicht am Fahrbahnrand gehen, sondern dürfen die gesamte Straße nutzen. Wenn nötig, müssen Fahrzeuge warten. Kinder dürfen hier spielen. Im verkehrsberuhigten Bereich darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell