POL-MK: Festnahmen und Diebstahl

Kierspe (ots) - An der Friedrich-Ebert-Straße drangen am Sonntag zwischen 17-20.30 Uhr unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Mehrfamilienhaus ein. Dort öffneten sie gewaltsam die Türen mehrerer Wohnungen und durchwühlten sie, es wurde Bargeld entwendet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

