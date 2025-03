Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht - Korrektur Unfallort

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 20.03.2025, 10.00 Uhr, bis 21.03.2025, 18.30 Uhr, einen grünen Skoda Citigo, der in der Friedhofstraße am rechten Fahrbahnrand parkte. Der oder die Unbekannte stieß gegen den linken Außenspiegel des Skoda und verließ anschließend pflichtwidrig den Unfallort. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein und sucht Zeugen, die Informationen zum Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0074013/2025 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

