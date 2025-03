Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Telekommunikationsanlage zerstört - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 22:40 Uhr erhielt die Polizei Gotha Kenntnis von einem gewaltsam geöffneten Netzverteilerkasten für Telekommunikationskabel in der Südstraße. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass der Verteilerkasten durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet wurde und darin befindlichen Kabel in unbekannter Menge abgetrennt und entwendet wurden. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich beim Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0074670/2025 zu melden. (ad)

