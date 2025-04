POL-EU: Betrunken auf der Autobahn unterwegs

53925 Kall (ots) - Im Rahmen einer Personenkontrolle überprüften Polizeibeamte in Kall am Freitag, 11.04.2025 mehrere Jugendliche. Hierbei fanden sie in einem mitgeführten Rucksack eines 14-jährigen eine schussbereite Schreckschusswaffe mit Munition. Diese wurde sichergestellt. Den 14-jährigen erwarten jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 ...

