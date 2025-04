POL-EU: Schusswaffe im Rucksack

Euskirchen-Stotzheim (ots) - Ein 84-jähriger Mann aus Euskirchen befuhr am Donnerstag (11.20 Uhr) mit seinem Motorroller einen Wirtschaftsweg. Beim Einbiegen in eine Straße übersah er den dort fahrenden Pkw einer 84-jährigen Frau, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten kam. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, die Frau konnte nach rettungsdienstlicher Untersuchung ...

