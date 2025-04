Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fast-Food-Fauxpas mit Promille und Pappfigur

Euskirchen (ots)

Am späten Donnerstagabend (gegen 23.40 Uhr) sorgten drei Männer (18, 26 und 27 Jahre) in einem Schnellrestaurant an der Von-Siemens-Straße für eine Mischung aus Kopfschütteln und Stirnrunzeln - und schließlich für einen Polizeieinsatz.

Die drei Herren aus dem Kreis Soest und Herford machten zunächst durch respektloses Verhalten auf sich aufmerksam. Als hätten sie den Begriff "Schnellrestaurant" etwas zu wörtlich genommen, gerieten sie offenbar in Eile - jedenfalls ließen sie es sich nicht nehmen, einer lebensgroßen Pappfigur im Lokal mit Schlägen ein unschönes Ende zu bereiten. Das beschädigte Werbemodell wollten sie anschließend auch noch als skurriles Souvenir mitnehmen. Ihr Plan scheiterte allerdings an aufmerksamen Zeugen - und vermutlich am Format der Figur.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte das Trio kurze Zeit später in der Carl-Benz-Straße fahrenderweise ausfindig machen. Die mobile Männergruppe wurde gestoppt und kontrolliert.

Hier endete der Fast-Food-Ausflug endgültig: Der 26-jährige Fahrer pustete beachtliche 1,52 Promille - die Fahrt war damit nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich beendet.

Die Polizei fertigte Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung. Die beschädigte Pappfigur wurde im Restaurant zurückgelassen - sichtlich mitgenommen, aber immerhin dort, wo sie hingehört.

So kurios der Vorfall klingt - Trunkenheit im Straßenverkehr ist kein Kavaliersdelikt. Alkohol am Steuer gefährdet nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die anderer Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell