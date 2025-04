POL-EU: Nach Beleidigungen in den Polizeigewahrsam

Schleiden-Wolfgarten (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am heutigen Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr in Schleiden-Wolfgarten in der Haagstraße. Dort war es nach ersten Erkenntnissen zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Das komplette Gebäude war verraucht. Der Bewohner (83) und ein aufmerksamer und helfender Nachbar (63) wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ...

