Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aktionstage mit Pedelec- und Helm-Simulator

Kreis Euskirchen (ots)

Am Dienstag (8. April) boten Polizeibeamte von der Verkehrsunfallprävention der Polizei Euskirchen einen Fahrrad-Aktionstag beim ADAC in Euskirchen an.

Weitere Aktionstage sind geplant:

- am 15.04.25 zwischen 10 und 16 Uhr im Foyer im Möbel Brucker in Kall - am 16.04.25 zwischen 10 und 14 Uhr im Foyer der Kreisverwaltung Euskirchen - am 27.04.25 zwischen 10 und 15 Uhr im Mühlenpark in Mechernich

Die Polizeibeamten stehen Ihnen an den Tagen für alle Fragen rund um das Thema " Fahrrad" zur Verfügung.

Im Fokus steht dabei neben der Relevanz von verkehrssicheren Fahrrädern auch das Thema der Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Weiter wird auch ein Helm-Simulator zur Verfügung stehen. Durch den Schlag mit einem Gummihammer auf einen Dummy-Kopf können die Interessierten das Verletzungsrisiko ansehen.

