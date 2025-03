POL-NB: Vermisste 62-Jährige gefunden

Demmin (ots) - Am 20.03.2025 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L272 zwischen Krusemarkshagen und Lindenberg. Der 66-jährige Autofahrer kam nach bisherigen Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Aufgrund des Aufpralls kollidierte das Fahrzeug in der weiteren Folge mit einem Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Fahrzeugführer war in dem ...

