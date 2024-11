Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeugbrand in Ganderkesee

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Nach einem technischen Defekt ist am Mittwoch, 06. November 2024, 11:50 Uhr, ein Fahrzeug in Ganderkesee in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Eine 71-jährige Frau aus Ganderkesee befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Beim Angel" in Richtung B213 und bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Motorraum. Nach dem Halten an der Einmündung zur Bundesstraße schlugen Flammen aus der Fahrzeugfront. Die Frau wurde von einem Zeugen aus dem stark qualmenden Fahrzeug geholt und in Sicherheit gebracht. Die alarmierten Feuerwehren aus Ganderkesee und Havekost rückten mit 15 Einsatzkräften aus, konnten das vollständige Ausbrennen des Pkws aber nicht mehr verhindern.

Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Die 71-Jährige wurde für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell