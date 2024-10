Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ladendiebin ertappt

Lahr (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 19 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der "Geroldsecker Vorstadt" zu einem Ladendiebstahl. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 15-Jährige versucht haben Waren in unbekannter Höhe zu entwenden. Als sie dabei von Mitarbeitern gestellt wurde, ließ die Verdächtige das Diebesgut zurück und wollte flüchten. Die Angestellten konnten die Jugendliche jedoch festhalten, woraufhin es zu einer Rangelei und Beleidigungen gekommen sein soll. Die 15-Jährige wurde anschließend ihren Eltern übergeben. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell