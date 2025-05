Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beutegut aus Keller entwendet

Mühlhausen (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam und wiederrechtlich Zutritt zu einem Keller in der Straße An der Unstrut. Die Diebe gelangen in das Mehrfamilienhaus in einem Zeitraum zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 11 Uhr. Sie entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die Polizei sichert Spuren und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Täter oder den Tathergang beobachten konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03631/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0113692

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell