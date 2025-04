Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2503004

Bild-Infos

Download

Velbert / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Am Mittwochvormittag, 26. März 2025, kam es im Einmündungsbereich Milchstraße / Wimmersberger Straße in Velbert-Tönisheide zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Toyota Yaris parkte ihr Auto gegen 10:30 Uhr auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn. Gegen 11:50 Uhr kehrte sie zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der gesamten linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Nach dem ersten Ermittlungsstand geht die Polizei derzeit davon aus, dass das Heck eines Lkw's, welches beim Abbiegevorgang ausgeschwenkt sein könnte, den Schaden verursacht hat. Der an dem schwarzen Toyota Yaris entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Samstagnachmittag, 29. März 2025, kam es auf einem Parkplatz eines Discounters an der Röntgenstraße in Hochdahl zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf stellte sein Auto gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz in einer der vorhandenen Parkbuchten ab. Gegen 17:10 Uhr kehrte er zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Fahrzeugtür fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell