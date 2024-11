POL-PDNW: PI Grünstadt - Mehrere Verkehrsverstöße festgestellt

Obrigheim (Pfalz) (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 02.11.24, bis Mittwoch, 06.11.24, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mühlstraße ein. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 in Verbindung. Rückfragen bitte an: ...

