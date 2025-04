Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich 8-Jähriger - die Polizei ermittelt - 2504001

Ratingen (ots)

Bereits am Freitagmorgen, 28. März 2025, zeigte sich ein Exhibitionist in Ratingen-Lintorf einer 8-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7:45 Uhr ging eine 8-Jährige zu Fuß entlang der Straße Wedenhof in Richtung Konrad-Adenauer-Platz, als ihr in Höhe des rückwärtig gelegenen Parkplatzes eines dortigen Drogeriemarktes ein Mann auffiel. Der Unbekannte führte sexuelle Handlungen an sich durch, während das Mädchen an ihm vorbeiging.

Am Montag, 31. März 2025, berichtete sie ihrem Vater über das Erlebte, der folgerichtig Anzeige bei der Polizei erstattete.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Der Exhibitionist kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 40 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - helle Hautfarbe - leicht lockiges, dunkelbraunes Haar - bekleidet mit einem Pullover und einer Jeans

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder zu dem Täter machen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell