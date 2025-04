Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eigentümer und Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche sägten am frühen Abend des 20.03.2025 mehrere Bäume auf einem Grundstück an der Werra zwischen der Fußgängerbrücke und einem Hundeplatz, also nahe der Straße "Am Flößrasen" in Bad Salzungen mit einer Motorsäge um. Sie waren dabei, sich eine Hütte aus dem Holz zu bauen, als ein Mann die beiden auf ihr Handeln ansprach. Die beiden Jungen liefen davon und fuhren dann mit einem Fahrrad bzw. einem E-Scooter in Richtung "Nappenplatz". Die Motorsäge ließen sie vor Ort zurück. Diese wurde durch die Polizisten sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den beiden Kindern/Jugendlichen oder dem Eigentümer der Kettensäge geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0072947/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell