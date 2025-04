LPI-SHL: Flächenbrand gelöscht

Suhl (ots) - Dienstag, zwischen 09:00 Uhr und 11:15 Uhr parkte ein Autofahrer seinen grauen VW Touran auf einem Parkplatz in der Pfarrstraße in Suhl. Als der Mann zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden im linken hinteren Fahrzeugbereich fest. Der Unfallverursacher war vermutlich beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen und hatte anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Am VW entstand ein ...

