LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherungskennzeichen

Herpf (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Montagabend, 18:00 Uhr, bis Dienstagmorgen gegen einen in der Schmiedsgasse in Herpf geparkten weißen Pkw Skoda. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Am Skoda entstand im rechten Fahrzeugbereich erheblicher Sachschaden, welcher auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. ...

