Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: GPS-Geräte entwendet

Dermbach (ots)

Gleich an zwei verschiedenen Punkten trieben Unbekannte in Dermbach ihr Unwesen. Sie entwendeten in der Nacht zu Dienstag erst aus drei Traktoren, die auf einem Grundstück in der Lengsfelder Straße standen, drei GPS-Geräte und begaben sich danach in die Straße "Hartschwinden". Auch dort entwendeten sie ein GPS-Gerät aus einem Traktor. Eine Überwachungskamera zeichnete genau um 00:46 Uhr zwei bislang unbekannte Täter auf, die beim Auslösen des Bewegungsmelders wegrannten. Der Gesamtschaden an beiden Tatorten beläuft sich auf etwa 24.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei.

