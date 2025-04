Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Einbruch gesucht

Immelborn (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in eine Firma in der Straße "Gewerbepark am Bahnhof" in Immelborn ein. Im Inneren angekommen entwendeten sie eine noch unbekannte Menge Hartmetall. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen und kann die Polizei mit Hinweisen unterstützen? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695-5510 mit der Angabe des Aktenzeichens 0089175/2025.

