LPI-SHL: Scheibe eingeworfen

Brotterode-Trusetal (ots) - Eine 79-jährige Frau begab sich am Montag gegen 10:00 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Nentershäuserstraße in Brotterode-Trusetal. Sie hing einen Beutel, in welchem ihre Geldbörse lag, an den Einkaufswagen. In einem Moment der Unaufmerksamkeit entwendete ein bislang unbekannter Täter das Portemonnaie aus dem Beutel und verschwand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit ...

