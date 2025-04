LPI-SHL: Brand in einem Wald

Bad Salzungen (ots) - Am Samstagmorgen gegen 09:40 Uhr fuhr die Geschädigte mit ihrem Pkw von Gräfen-Nitzendorf in Richtung Bad Salzungen. Auf Höhe des Reiterhofs knallte es plötzlich und die Geschädigte kollidierte mit dem Spiegel eines entgegenkommenden Pkw. Nach einer angemessenen Wartezeit am Unfallort meldete sich der weitere Unfallbeteiligte nicht an der Unfallstelle und die Geschädigte zeigte die Unfallflucht ...

