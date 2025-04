LPI-SHL: Unterwegs unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein aber mit Diebesgut

Suhl (ots) - Am 05.04.2025 kam es in Suhl zu einem Internetbetrug. Über die Plattform "Ebay Kleinanzeigen" wurden Konzertkarten angeboten. Anschließend sollten die Karten per Paypal bezahlt werden. Die Täter gaben hierbei vor mit der Auswahlmöglichkeit "Waren und Dienstleistungen" schlechte Erfahrungen gemacht zu haben und forderten die Geschädigte auf das Geld über die Auswahlmöglichkeit "Freunde und Bekannte" zu überweisen. Das Geschah mutmaßlich um einer ...

