Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb geflüchtet

Hildburghausen (ots)

Am 05.04.2025 gegen 12:15 Uhr ereignete sich im Kaufland in der Eisfelder Straße in Hildburghausen eine Diebstahlshandlung. Demnach betrat eine männliche Person mit einem auffälligen weiß-grau gestreiften Hemd, dunklem Capy und einer Umhängetasche den Kassenbereich. Hier nahm er aus der Warenauslage für Tabakwaren mehrere Zigarettenpackungen heraus, legte jedoch nur eine auf das Band. Eine Mitarbeiterin des Kauflands erkannte sofort die Situation und schritt ein. Sie stellte sich der Person entgegen und forderte sie auf stehen zu bleiben. In diesem Moment schnappte sich der Täter die Zigarettenpackung vom Band, schubste die Mitarbeiterin zu Seite und war dabei mitsamt der Beute zu fliehen. Ein im frei befindlicher Polizeianwärter der Bundespolizei bemerkte den Vorfall und reagierte umgehend. Er rannte dem Täter hinterher und versuchte ihn zu stellen. Hierbei kam es zu einem Gerangel zwischen den Beiden. Der Täter versuchte noch mit aller Gewalt die Umhängetasche zu sichern in dem sich Diebesgut mit einem Wert von ca.100 Euro befanden. Schließlich gab er auf und ließ die Tasche los. Hierbei verlor er noch sein dunkles Capy. Dann floh er in Richtung Tiefgarage des Kauflands.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Hldburghausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer die Tat beobachtet hat, den Täter kennt oder die Fluchtrichtung näher konkretisieren kann, möge sich telefonisch bei der PI Hildburghausen melden unter 03685-7780

