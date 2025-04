Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall, dem Hund zu Liebe

Kaltennordheim (ots)

Am Freitag Nachmittag kam aus auf der Strecke Theobaldshof in Richtung Andenhausen zu einem schwereren Unfall aus Tierliebe. Eine Frau lies hierbei ihren Hund aus dem Auto, ohne diesen vorher an die Leine zu nehmen. Der Hund lief auf die Straße, ein herannahender Pkw - Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Hund nur durch eine Vollbremsung verhindern. Der Hund blieb unverletzt, jedoch fuhren zwei weitere Pkw-Fahrer mit ihren Fahrzeugen auf das Fahrzeug des Hunderetters auf. Hierdurch wurden mehrere Fahrzeuginsassen leicht verletzt, diese mussten in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden, an allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bleibt zu hoffen, dass alle Unfallbeteiligten schnell genesen, der Hund mit dem Schrecken davon kam und die Hundehalterin eine gute Hundehaftpflichtversicherung hat.

