LPI-SHL: Ladendieb gefasst

Meiningen (ots) - Eine 69-jährige Frau befand sich am Donnerstag gegen 14:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Ihren Rucksack stellte sie für die Zeit des Einkaufs in den Einkaufskorb. Ihr fiel ein Pärchen auf, welches sich ebenfalls im Supermarkt aufhielt. Die Frau verwickelte die Dame zunächst in ein Gespräch, beendete dies ganz plötzlich und lief davon. An der Kasse bemerkte die 69-Jährige, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. ...

