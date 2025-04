Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abgelenkt und bestohlen

Meiningen (ots)

Eine 69-jährige Frau befand sich am Donnerstag gegen 14:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Ihren Rucksack stellte sie für die Zeit des Einkaufs in den Einkaufskorb. Ihr fiel ein Pärchen auf, welches sich ebenfalls im Supermarkt aufhielt. Die Frau verwickelte die Dame zunächst in ein Gespräch, beendete dies ganz plötzlich und lief davon. An der Kasse bemerkte die 69-Jährige, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. Es ist davon auszugehen, dass das Gespräch als Ablenkung gedient hat. Den Moment der Unaufmerksamkeit nutzte der unbekannte Mann, um das Portemonnaie aus dem Rucksack zu entwenden. Neben einer geringen Menge Bargeld fehlen nun auch sämtliche Dokumente und die EC-Karte. Die Polizei warnt davor, Taschen und Rucksäcke im Einkaufskorb abzustellen. Behalten Sie ihre Taschen am Mann oder an der Frau und achten Sie stets darauf, dass alle Schnallen, Reißverschlüsse und/oder Knöpfe geschlossen sind. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Pärchen oder der Tat geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03696 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0086141/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

