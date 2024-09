Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Unterstützung bei Brand in einem Gewerbebetrieb in Velbert

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Bereits am Donnerstag Mittag um 12:40 wurde die Feuerwehr Ratingen mit einem neuen Spezialfahrzeug zur Unterstützung an eine Einsatzstelle nach Velbert angefordert. Dort hatte es seit dem Morgen in einem Gewerbebetrieb gebrannt. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das seit Anfang 2024 bei der Feuerwehr Ratingen stationierte Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) zur Belüftung der Einsatzstelle, die sich in einer sehr großen Fabrikhalle befand, angefordert. Auf die Pressemitteilung der Feuerwehr Velbert wird verwiesen.

Der Fachbereich Bevölkerungsschutz des Kreises Mettmann hatte das Fahrzeug Ende 2023 beschafft. Das LUF ist ein auf Gummiketten selbstfahrendes, ferngesteuertes Spezialfahrzeug, das mit bis zu 2 Hochleistungslüftern maximal 150.000 Kubikmeter Luft pro Stunde in eine Einsatzstelle fördern kann. Bei Bedarf können dem Luftstrom bis zu 400L Wasser pro Minute bei einer Wurfweite von va. 60m beigemischt werden. Das Fahrzeug ist mit Wärmebildkameras und Bildfernübertragung ausgestattet und wird durch besonders geschulte Einsatzkräfte des Standortes Ratingen-Homberg bedient. Dazu wird es auf einem Anhänger verladen und gezogen von einem Feuerwehr-Einsatzfahrzeug zu seiner Einsatzstelle gebracht. Nach der in Dienststellung im Februar diesen Jahres handelte es sich um den ersten Einsatz des LUF!

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell