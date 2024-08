Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Stromausfall in der Ratinger Innenstadt

Ratingen (ots)

Ratingen Mitte, 15.08.2024, 18:37 Uhr

In den frühen Abendstunden wurde die Feuerwehr Ratingen aufgrund eines größeren Stromausfalls im Bereich der Innenstadt alarmiert. In kurzer Folge erreichten zahlreiche Anrufe betroffener Bürger die Einsatzzentrale der Feuerwehr und die Kreisleitstelle in Mettmann. Glücklicherweise befanden sich keine Menschen in Folge des Stromausfalls in akuter Notlage, sodass für Feuerwehr und Rettungsdienst kein erhöhtes Einsatzaufkommen zu verzeichnen war. Die Lage wurde dennoch intensiv beobachtet um im Falle eines länger andauernden Ereignisses die erforderlichen Maßnahmen sofort einleiten zu können.

Die Stromversorgung konnte gegen 20:00 wieder hergestellt werden.

Für weitere Fragen hinsichtlich des Grundes der Störung wird auf die Stadtwerke Ratingen verwiesen.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell