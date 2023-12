Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Folgemeldung zu "Finger abgetrennt" + Sachbeschädigung + Auseinandersetzung in Diskothek + Briefkasten geleert + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Grünberg: Folgemeldung zu "Finger abgetrennt" (Bezug zur Meldung vom 28.12.2023)

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass offenbar keine Straftat, sondern ein Unfall zur Verletzung der Frau am Mittwochabend führte. In separat voneinander stattgefundenen Befragungen gaben die beiden 36-Jährigen übereinstimmend gegenüber den Polizeibeamten an, dass sich die Frau versehentlich den Finger beim Spielen mit einem Messer abgetrennt hatte, während sich der Mann wohl gerade in einem anderen Zimmer befand. Der Verdacht gegen ihn wegen der schweren Körperverletzung bestätigte sich somit nicht. (Anmerkung: In der gestrigen Meldung wurde versehentlich ein falsches Alter angegeben. Richtig ist, dass beide Personen 36 Jahre alt sind.)

Gießen: Sachbeschädigung

Das Bedienfeld der Alarmanlage und den Bewegungsmelder der "only"-Filiale im Seltersweg beschädigten Unbekannte. Der etwa 500 Euro hohe Schaden entstand zwischen 18 Uhr am Samstag, 23. Dezember, und 9.15 Uhr am Mittwoch. Hinweise dazu bitte an die Polizeistation Gießen Nord (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Auseinandersetzung in Diskothek

Bei einer Auseinandersetzung in der Diskothek in der Straße An der Automeile erlitt ein 27- Jähriger aus Allendorf (Lumda) einen Kieferbruch. Offenbar hatte ein Unbekannter zwischen 1 Uhr und 1.15 Uhr am Donnerstag, 28. Dezember, den 27-Jährigen mehrmals geschlagen. Beim Unbekannten handelt es sich um einen Mann, der als "Südosteuropäer" im Alter von 21 bis 23 Jahren beschrieben wird. Er ist etwa 175cm groß und muskulös, hat keinen Bart, dunkle Augen und schwarze, kurze, zur Seite gekämmte Haare. Er trug ein weißes Oberteil. Näheres ist zu ihm oder zum Konflikt noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: Briefkasten geleert

Wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Verletzung des Briefgeheimnisses ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in der Bismarckstraße. Unbekannte hatten sich am Donnerstag, 28. Dezember, zwischen Mitternacht und 14.30 Uhr an einem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses zu schaffen gemacht und den Inhalt an sich genommen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 50 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: VW touchiert

Einen linksseitig in der Einbahnstraße Friedensstraße geparkten grauen VW Golf touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen Mittwoch, 20. Dezember, 16 Uhr, und Donnerstag, 21. Dezember, 9.30 Uhr. Anstatt sich um den etwa 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Renault touchiert

Einen schwarzen Renault Clio touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Bleichstraße. Zwischen Samstag, 16. Dezember, 21 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, entstand dadurch ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher offenbar nicht weiter kümmerte. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell