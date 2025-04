LPI-SHL: Betrunken gestürzt

Meiningen (ots) - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagabend einen 35-Jährigen Mann auf einem E-Scooter, der in der Ernestiner Straße in Meiningen unterwegs war. Am Gefährt war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Zudem zeigte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabis, Amphetamine und Metamphetamine. Mehrere Anzeigen und eine Blutentnahme waren ...

