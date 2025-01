Ulm (ots) - Am Donnerstag erlitt ein 24-Jähriger bei einem mutmaßlichen Messerangriff in einer Wohnunterkunft in Blaustein-Herrlingen leichte Verletzungen. Am 2. Januar 2025 gegen 21.20 Uhr soll es in einer Wohnunterkunft in der Blautalstraße zum Streit zwischen zwei Bewohnern gekommen sein, da dem 24-Jährigen ...

mehr