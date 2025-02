LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Schmalkalden (ots) - Sonntagabend kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer starken Rauchentwicklung im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Allendestraße in Schmalkalden. Bei dem Brand wurde ein Waschbecken aus Plastik zerstört und an den Wänden entstand Sachschaden durch den Ruß. Ein Zeuge bermerkte drei bislang unbekannte Männer im Tatzeitraum im Keller. Ob diese für den Brand verantwortlich sind, wird derzeit ermittelt. Die Polizei bittet weitere ...

