Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Über eine gekippte Terrassentür gelangten Einbrecher am Mittwoch, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr in eine Untergeschosswohnung in der Wingertgasse in Grünwettersbach. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Eindringlinge die Räumlichkeiten. Ob sie dabei fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Im weiteren Verlauf verschafften sich die bislang unbekannten Täter über eine gewaltsam geöffnete Balkontür Zugang zu einer weiteren Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Da diese momentan leer steht, konnten die Eindringlinge hier keine Beute machen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell