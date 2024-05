Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Handydieb am Hauptbahnhof festgenommen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (7. Mai) drängte ein 30-jähriger Eritreer einen 37-jährigen Italiener dazu, ihm sein Handy zu überlassen. Im Gegenzug soll er dem Italiener Kokain angeboten haben. Dieser lehnte den merkwürdigen Tausch ab. Der Italiener saß gegen 5 Uhr morgens auf einer Treppe am Abgang ins Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs, hatte dabei sein Handy offen neben sich liegen. Der Eritreer soll ihm mehrfach Kokain Im Tausch gegen das Handy angeboten haben, worauf der Angesprochene nicht einging. Daraufhin nahm der 30-Jährige ihm das Handy weg und entfernte sich. Im weiteren Verlauf soll er dann versucht haben, den Bestohlenen bei der Tram-Haltestelle am nördlichen Ausgang des Hauptbahnhofes zu schlagen, traf ihn aber nicht. Eine durch Reisende informierte Streife der Deutsche Bahn Sicherheit alarmierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion München, die die beiden Beteiligten zur Wache am Gleis 26 des Hauptbahnhofs mitnahm. Das Handy des Italieners konnte mit 1,04 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen gefunden werden. Drogen hatte er nicht bei sich. Gegen ihn wird jetzt wegen Diebstahl, versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete eine Haftrichtervorführung für Mittwoch, den 8. Mai an. Der Eritreer, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell